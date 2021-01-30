美國零售商GameStop股票在數百萬散戶瘋狂買進下暴漲逾10倍，上演散戶狙殺空頭巨鱷戲碼，外界質疑該股價已被人為操縱，引起美國證券交易委員會（SEC）關注。但事實上，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在這波GameStop風暴中也軋了一角，周五（29日）他發推文，直指「做空是一場騙局」，力挺散戶意味濃厚。

知名做空機構香櫞研究（Citron Research）上周發文，看衰GameStop股價不到20美元，此番言論引發美國網民不滿，在鄉民論壇Reddit的股板號召散戶買爆GameStop，對抗空軍。在美國數百萬散戶大軍集結逼空下，香櫞最後投降，回補空頭部位、慘賠出場。

香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left周五表示，即日起，香櫞將結束長達20年的做空研究，停止發布做空報告，轉向為投資者帶來做多潛力股的機會。

馬斯克也在GameStop風暴中煽風點火，他日前透過Twitter分享一則呼籲大家一起購買GameStop股票的貼文連結，然而更不爽做空機構的手法，29日他發推文提到，「你不能賣掉你沒有擁有的房子；你不能賣掉你沒有擁有的汽車；但你可以賣掉你沒有擁有的股票嗎？這是廢話，做空是詐騙；合法僅是出於歷史的原因。」

事實上，GameStop遭大空頭盯上，馬斯克感同身受，主要是去年特斯拉股價飆漲屢屢成為空軍獵殺箭靶，結果知名大空頭做空特斯拉戰績慘烈，累計一票空軍1年慘賠380億美元（約台幣1兆元左右）。

特斯拉去年股價狂飆逾730%、成為大飆股，市值衝高至 6689億美元，原因在於財報亮眼、交車量超預期，加上納入標普500指數等利多激勵特斯拉股價暴漲。

(中時新聞網)