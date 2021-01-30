上海市十五屆人大五次會議批准的「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」30日正式公佈，力推上海未來5年加速衝刺新能源車與半導體產業，其中提出到2025年，上海新能源汽車產值占汽車行業比重達到35％以上。

新浪財經報導，該綱要提出，到2025年，上海貫徹落實國家重大戰略任務取得顯著成果，城市數位化轉型取得重大進展，國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心核心功能邁上新台階。到2035年，上海國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心和文化大都市功能全面升級。

綱要指出，上海要加快發展新能源汽車，形成動力電池、驅動電機、電控及燃料電池電堆系統等關鍵總成的產業鏈，加快燃料電池汽車推廣應用，到2025年上海本地新能源汽車產值占汽車行業比重達到35％以上。

同時，要打造智慧汽車創新發展平台，推進引領大陸的智慧汽車示範應用和試點營運，達成自動駕駛特定場景商業化營運試點。同時，引導車企向全方位行動出行產品和服務綜合供應商轉型，打造智慧全出行行業鏈，延伸發展汽車金融、租賃等後端市場服務。

為了推進新能源汽車產業加速發展，2020年11月，大陸國務院辦公廳發布「新能源汽車產業發展規畫（2021-2035年）」，提出自2021年起，部分重點區域的新增交通工具要有8成以上使用新能源；到2025年，大陸新能源汽車新車銷售量要達到新車總銷售量的20％。

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