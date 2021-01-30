世界各地已陸續開始施打新冠肺炎疫苗，反觀台灣宣稱「超前部署」，卻在疫苗施打上一延再延，隨著疫情擴大，讓全台陷入焦慮不安，不少人痛批衛福部當初不該因意識形態，將大陸疫苗拒於門外。港媒評論引述國台辦發言人朱鳳蓮的發言，表示不少台灣人反映盼能接種大陸疫苗，這件事目前主要存在政治障礙，認為：若蔡政府能改善態度，接種疫苗並非不可能。

朱鳳蓮27日在例行記者會指出，隨著大陸新冠疫苗加快生產並開始大規模接種，近一段時間，大陸確實收到很多台灣同胞的反映，希望能在台灣接種大陸的疫苗。但問題關鍵大家都知道，台灣防疫部門負責人多次表示，不會使用大陸疫苗。所以在這問題上確實是存在障礙。

另針對衛福部長陳時中日前表示：「大陸的疫苗不是要不要的問題，而是法規不允許，因為製造的流程沒有經過查驗」。朱鳳蓮回應，大陸相關機構和企業在疫苗研發生產過程中，始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位，大陸的疫苗也已在世界上很多國家得到使用。

香港媒體《中評社》今日評論〈求疫苗 台灣不應捨近求遠舍易求難〉，文中直言：「台灣的疫苗採購，不應基於政治考量捨近求遠、捨易求難拒絕大陸的疫苗。」，並指出大陸從去年12月15日，正式開展新冠疫苗接種工作以來，截至今年1月20日，已累計疫苗接種人次達1500萬、已有40多個國家對大陸提出進口疫苗的需求、有的已批准使用大陸新冠疫苗，這證明了大陸疫苗的安全可靠，台灣無根據的汙名化大陸疫苗，對阻斷疫情一點幫助都沒有。

不僅如此，評論中意有所指強調，如果蔡政府能夠從改變對大陸的態度和稱呼、改變使用大陸疫苗的態度開始，開啟兩岸良性互動不無可能。

(中時新聞網)