正當外界關注剛上任的拜登政府會如何處理與大陸之間的貿易關係之際，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）30日表示，拜登政府正全面檢視所有川普政府下的國安政策，包括2020年1月川普政府與大陸簽訂的「第一階段貿易協議」。

據路透社報導，至於對陸貿易協議是否未來仍有效，莎琪在白宮記者會上表示，基於國家安全，上任政府所有的政策都將重新檢視與重新考量，並表示拜登政府將從實力考量美陸關係，「這意味美國未來處理對陸關係，會從美國與盟友及伙伴們之間的協調與溝通出發」。不過莎琪並未進一步說明具體方法。

美國前總統川普與中國大陸國家主席習近平於2020年1月簽署第一階段貿易協議，暫時減緩兩個全球最大經濟體之間，長達18個月的關稅報復戰。根據美陸貿易協議，北京必須在2017年的基礎之上，在兩年內購買價值2千億美元的美國農產品、製造業商品以及能源等服務。

不過陸方在去年受限於疫情影響，採購量大幅落後。美國智庫「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）資深研究員鮑恩（Chad Bown）表示，截至去年12月，大陸從美國進口的產品總額為1000億美元，而協議目標為1731億美元，代表在貿易協議第一年的執行進展中，大陸購買的所有產品僅達目標的58%。

此外，美財政部長葉倫（Janet Yellen）上周以書面答覆議員質詢時表示，將全面檢視大陸在「第一階段貿易協議」的執行狀況，且華府將與盟友合力反制大陸的惡意貿易行為。不過，至於拜登政府是否開始考量要撤回對陸貿易協議，對此白宮並未回應。

對此，非營利組織「美中貿易全國委員會」（US-China Business Council）發言人表示，對拜登政府而言，重新檢視川普政府下的政策很合理，但是不太可能立刻取消貿易協議，「我們現在沒看到有任何理由如此，大陸還有11個月時間可以履行購買2千億美元商品的承諾」。

(中時新聞網)