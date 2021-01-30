前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、革實院長羅智強、藍委蔣萬安上午現身草埔市場，宣傳公投連署。（趙婉淳攝）

立法院昨通過時代力量提案，要求內政部2個月內，向立院報告更改現行國徽的必要性，遭國民黨質疑藉此將台獨借殼上市。前總統馬英九今天表示，談這些毫無意義，對國計民生毫無幫助，真的不必浪費時間；黨主席江啟臣點名蔡英文總統回應對修改國徽的立場，是否下令民進黨團投下贊成票？

前總統馬英九、黨主席江啟臣、革實院長羅智強、藍委蔣萬安等人上午現身草埔市場，替「反萊豬、要公投」雙公投宣傳連署。被問到綠營欲藉修改國徽將台獨借殼上市，馬說，此時去談這些議題毫無意義，且對國計民生也毫無幫助，真的不必浪費時間。

馬英九強調，沒有這個需要，國徽是由法律制定，這在中華民國國徽國旗法上有明文規定，但黨徽早在中華民國成立前就有，國徽與黨徽有差別且不同。

江啟臣表示，國民黨的立場很清楚，國徽與黨徽不同，沒有必要修法，但身為中華民國總統的蔡英文，國徽是國旗的一部分，受憲法規定，而中華民國國徽國旗法也源自於憲法，若要變更國徽涉及修憲，試問蔡英文的態度為何？是否下令所有民進黨立委支持時力提案？

羅智強說，蔡英文從頭到尾都對中華民國保有敵意與仇視，現在欲消滅國徽，接下來要消滅中華民國的話，他也不意外，且蔡自稱是中華民國的流亡總統，而中華民國是流亡政府。

蔣萬安指出，國人更想知道，蔡英文與民進黨政府的態度與立場，昨天民進黨團全數支持時力提案，蔡英文是否要求全體民進黨立委同意修改國徽，這點必須對外說明。

(中時 )