部落客「魚夫」日前在臉書po出一文《正視台南美食危機》，指出台南經典美食鱔魚意麵、火燒蝦（蝦仁飯）、汕頭魚麵等美食，恐因土地汙染而絕跡，引發網友討論。不過，販賣鱔魚意麵的小吃店老闆指出，目前台南的鱔魚意麵幾乎都自大陸、東南亞國家進口，貨源穩定，絕跡倒不至於。

一位不具名販賣鱔魚意麵的小吃店老闆指出，台南的鱔魚基本上都是國外進口，好一點的會用大陸貨，若要節省成本，則會選用菲律賓、印尼貨。該老闆說，大陸鱔魚口感較脆、顧客接受度高，而菲律賓的鱔魚則是口感較為軟爛，民眾較不買單。

該老闆分析，大陸、菲律賓鱔魚每斤價差可達200元上下，因養殖技術、氣候影響，大陸的鱔魚較脆又彈牙，因此部分店家為節省成本，會選用菲律賓進口的鱔魚。該老闆說，通常一碗鱔魚意麵大約就要用掉一尾鱔魚，可切4至5塊魚肉，若逢假日台南遊客較多時，店裡每日都要訂購約10斤左右的鱔魚。

該老闆說，台南的店家幾乎沒在使用台灣養殖的鱔魚，清一色都是使用菲律賓、印尼或大陸貨，且目前貨源穩定、價格也無波動，進口也未收到疫情影響，因此若斷言鱔魚意麵恐「絕跡」，那倒是不至於。

不過，該老闆指出，「魚夫」可能想表達的是，台灣人若不愛惜地球，持續製造汙染，未來作物貨源短缺的日子也不遠了，「這點我是高度贊同！」

(中時 )