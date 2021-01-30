「世界球后」戴資穎代言借閱贈獎活動推動高雄市立圖書館城市借閱風氣，一同合作「借閱動起來，戴資穎陪你一同閱讀」活動企劃，市民只要借閱滿十本書就能抽獎，昨天高市圖公布得獎者時也不忘呼應戴資穎最近的社群動態，提醒大家新的一年面對挑戰要像小戴一樣「相信自己」，PO文釣出遠在泰國比賽的本尊留言回應「沒錯，相信自己就對了」，再次將溫馨正向的能量傳達給大家。

幾天前，戴資穎在個人IG寫下一篇七百多字的小故事，講述關於自己手腕新刺青圖騰的由來，長年隻身國外挑戰國際大小賽事，戴爸親自手寫的「相信自己」勉勵，陪伴她走過低潮、沮喪、哭泣等等的負面期，戴爸一直不喜歡刺青，但經過戴媽與戴爸的溝通，終於獲得同意。

小戴的這個刺青刺上戴爸的生肖蛇，加上爸爸的手寫字，就像是爸爸無時無刻都在身旁給予鼓勵，戴資穎說自己有時也會因為壓力而哭泣，但在發洩後繼續堅強，現在的她，當挑戰來臨時看見左手腕字樣，使自己相信不必多說什麼，相信自己就對了。

高市圖29日於臉書公布得獎者貼文時，也勉勵讀者在新的一年要像小戴一樣「相信自己」，戴資穎雖然人在泰國曼谷參加世界羽球年終賽，卻也不忘助陣高市圖「借閱動起來」的開獎活動，她在高市圖粉專留下「沒錯，無論如何相信自己就對了。比賽時，每當抬起手臂發球，就會看到戴爸的『相信自己』，是我勇往直前的動力！2021年讓我們一起用閱讀溫暖心靈、鼓舞自己、繼續努力！」鼓勵大家從閱讀中獲得正能量。

高市圖代理館長林奕成表示，高市圖邀請世界球后戴資穎代言閱讀活動，掀起網路鄉民討論熱潮，同時帶動近47萬冊的活動借閱量。小戴是深具哲學觀的知識型運動員，透過閱讀沉澱心靈，茁壯知識，當書本讀多了，自然而然在適當的時機派上用場，一路正向面對壓力渡過挑戰。

(中時 )