盧秀燕表示，中火的機組就會只增不減、越來越多，空氣會變糟。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市長盧秀燕30日出席台中市東區2021年第一屆火星人軟式少年棒球邀請賽開幕典禮指出，要求中火機組除役，不讓台中空氣變糟，立法院副院長蔡其昌回應，讓燃氣上場，讓燃媒退場，盼彼此坐下來，一同解決僵局。

盧秀燕表示，29日立法院通過決議，根本護航中火的版本，因為仔細看它的內容主決議提到，即使中火增加燃氣機組，但是燃煤機組1部也不拆，這樣的話，中火的機組就會只增不減、越來越多，空氣會變糟，所以對於這樣的版本，對台中人、對中部民眾來講是不公平的，強力表達抗議。

立法院副院長蔡其昌說，台灣人不要汙染這個他覺得很棒，台灣人不要缺電，他覺得這個也很重要，但兩者之間一定要取得平衡，否則如果大家都要做這種極端、無理的主張，那是不是有人也可以主張。明天開始為了空氣好，把台灣的火力發電廠全部都關掉，那不是更好嗎？可是就做不到。

蔡其昌表示，因為台灣不能沒有電嗎？經濟還要發展，台中還在持續招商，所以這些都是要必須要理性來面對要取得一個平衡點，所以只是希望不要再這樣僵持，因為這樣受傷的就是台中市民？所以找一天，怎麼可以讓燃氣上場，然後讓燃煤退場，就是他的目標。

蔡其昌指出，要讓燃氣機組開始興建，除煤的時間就早一天，這是息息相關，讓台中全部的發電都不在使用這個煤炭，籲不要用都市計畫審議一直卡關。

(中時 )