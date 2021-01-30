台南市六甲區「花現落羽松」活動開跑，吸引許多民眾前來。（莊曜聰攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前限縮醫療院所探病時段，日前台南市政府公告全市36家醫院、103家護理之家停止探病，今天宣布防疫再升級，2月1日起擴及全市登記有案的140家長照機構、身心障礙機構，為期1個月，改採視訊、電話，或指定開放空間會面，後續將視疫情變化再做調整。

台南市長黃偉哲上午參加六甲區「花現落羽松」開幕活動時表示，長照與身心障礙機構的長輩，一般來說年齡較高，對病毒的抵抗力較弱，考慮到他們的相關健康狀況，因此做出這項決策，有探視需求的民眾建議可透過視訊或電話，表達心意，不只新冠肺炎，也降低其他如感冒等疾病的傳染風險，若造成不便，請民眾多加體諒。

新冠肺炎疫情造成近期國內大型活動紛紛停辦，黃偉哲被問到六甲落羽松活動為何照常舉辦，他回應，與一般室內活動如展覽、演唱會相比，戶外活動比較沒有群聚風險，遊客也有時段之分，而且就算活動不辦，民眾還是會自行前來，不如市府介入，現場做好防疫措施、維護交通，反而更健康安全。

黃偉哲說，過年期間民眾還是會出門走春，盡量選擇不容易造成群聚的大範圍戶外景點，記得保持社交距離、戴上口罩、勤洗手等防疫措施，配合相關單位的實聯制管理，保障民眾安全。

(中時 )