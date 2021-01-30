上海市30日公布「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」，力挺半導體產業發展。綱要提出，上海要增強積體電路產業自主創新能力，努力打造完備產業生態，加快建設張江實驗室，加強前瞻性、顛覆性技術研發佈局，建構上海積體電路研發中心等為主要支撐的創新平台體系。

新浪財經報導，上海為大陸半導體產業重鎮，半導體年產值占全大陸約20％－25％。綱要提到，上海要以圍繞重大生產力佈局，推動先進製程、特色工藝產線等重大專案加快建設、儘早達產。

同時，要加快高端晶片設計、關鍵器件、核心裝備材料、EDA設計工具等產業鏈關鍵環節攻關突破，加強長三角產業鏈協作，逐步形成綜合性積體電路產業聚落，帶動大陸積體電路產業加快發展。

綱要還提到，要推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試，擴大人民幣跨境使用；積極推進大宗商品貿易、跨境電子商務等領域使用人民幣計價結算，提升人民幣在經常項目和直接投資中的跨境收付比例，不斷提高人民幣跨境結算等服務的便利化水平。支持境外投資者投資在滬股票、債券等金融產品，推動人民幣由交易貨幣向投資儲備貨幣發展。

綱要並倡議，要加強金融科技研發應用，加快推動以大數據、人工智慧、區塊鏈、雲端計算及5G等為代表的金融科技核心技術研發攻關；推動在上海設立國家金融科技發展研究中心；開展數位人民幣應用試點。

(工商 )