立委蘇震清涉賄，29日裁定1000萬元交保，並回到屏東老家，享用家人為他準備的豬腳麵線過運。30日上午蘇與母親外出祭拜，被問到是否角逐2022年屏東縣長寶座，他表示，會先聽人民的聲音，不會有特定目標。

蘇震清29日交保後當晚便返家與母親團聚，不少支持者都致電關心。30日上午與母親一起外出祭拜，被問到是否角逐2022年屏東縣長大位，他說，會先聽人民的聲音，了解民眾看法，對未來候選人有什麼期望，不會有特定目標。他強調會以民為本，沒有屏東鄉親就沒有他的政治路，一定會惜福，並更加努力。

他說道，當立委12年來通勤上下班，甘之如飴。這一路走來一直傾聽人民的聲音，擔任4屆立委的付出與表現，相信屏東鄉親，絕對不會有人說他服務不夠熱忱或怠忽職守。

至於交保後蘇震清的政治走向如何，地方人士表示，這案件對蘇的影響很大，羈押期間樁腳已有鬆動，至於未來是否要要參選縣長，仍得從長計議，現階段仍應以處理好此案，並加強地方固樁為要務。

(中時 )