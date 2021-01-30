前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安今(30)日合體到台北市濱江市場發春聯，現場人氣大爆發，迸出藍營政治人物與民眾之間久違的熱情火花；作風親民的蔣萬安於活動過程中，除了像個大男孩高舉揮手回應市民熱情外，也單膝跪地幫忙民眾跟馬英九合影，令人印象深刻。

國民黨兩大明星合體，果然吸引不少民眾排隊拿春聯，據了解，這場活動是由馬英九主動詢問蔣萬安是否要一起發春聯、走市場；外界認為這是馬英九對有意參選台北市長的蔣萬安的行動支持，馬今日受訪時則笑說，「今天是來發我自己的春聯，但如果能幫他增加聲勢，這也是自然的發展。」

立委蔣萬安幫忙民眾拍照。（圖／記者陳大智攝影）

被問及近日常被點名投入台北市長選舉的前高雄市長韓國瑜相關問題時，蔣萬安表示，離2022選舉還有將近2年，民眾現階段最關切的不是選舉，而是怎麼樣確保下一代的食安健康。他接著說，勞工朋友關心的勞保年金改革方案何時出來、年輕人關心的低薪高房價，以及勞動基金炒股弊案至今仍沒有啟動行政調查。

蔣萬安強調，關於弊案，國會希望釐清相關行政責任、行政程序和作業規範，未來如何建立防弊監督機制，明白哪個環節出了問題，給國人一個交代，上述這些問題才是民眾迫切關心的。他說，「對我來講就是堅守自己的崗位，把眼前工作做好，持續為民眾發聲，為民眾捍衛權益。」

其實在去年12月底，新台灣國策智庫有份關於台北市長選舉民調，問及台北市民較支持國民黨內哪一位可能候選人，蔣萬安、羅智強、韓國瑜等3人，分別獲得64.7%、8.5%、8.3%的支持度；而同一份民調也指出，不管綠營派出陳時中、吳思瑤、高嘉瑜或吳怡農，蔣萬安都能拿下台北市長。

民眾搶著與立委蔣萬安自拍。（圖／記者陳大智攝影）

值得注意今日活動中，馬英九卸任後仍展現高人氣，民眾剛開始排隊拿春聯時，一長排人龍有7成明顯是衝著馬英九而來，市民看到馬英九直呼「總統好」、「總統好愛你」，「馬大九」人氣完全不輸當年的「小馬哥」。而蔣萬安團隊為今日活動做足防疫措施，工作人員一旁叮嚀民眾戴口罩、噴酒精，也準備瞬速引導民眾離開。

沒想到，活動一開始就突然有民眾要求與馬英九合照，並揮舞著手機請人拍照，當時蔣團隊人員都忙於其他工作，未能即時抽空協助，原本一旁的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹想接手幫忙，結果竟由蔣萬安快速拿起手機單膝跪地拍起「總統級照片」。直到拍了兩位民眾後，才由蔣萬安團隊成員幫忙拍照。

在市場路前發完百份春聯後，馬英九隨即帶著蔣萬安進入市場問候、發春聯，此時蔣萬安人氣大爆發，換成市場攤販、買菜民眾大聲叫著蔣萬安名字，有許多人稱讚「蔣萬安好帥」、「經國先生孫子」、「未來的蔣總統」和「支持萬安選市長」等語，蔣萬安也高舉揮手回應民眾熱情。市場裡，更有不少民種擁著蔣萬安合影，讓他數度拉開與馬英九的拜訪距離，最後只能小跑步跟上。

此外，由於近日受訪時提到前總統蔣經國是從政榜樣，而被深綠陣營批評，蔣萬安受訪時回應，經國先生一直是台灣民眾非常懷念愛戴的總統，歷次民調也是名列民眾最懷念的總統第一名，經國先生勤政愛民、對這片土地的貢獻，以及帶給台灣的建設都是事實，所以才會在多個場合強調經國先生是很多政治人物學習的對象。

(中時新聞網)