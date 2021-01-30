大陸山東一戶人家日前收到樓下鄰居的紙條，鄰居要求他們不在家和晚上睡覺時關掉WiFi器，因為擔心WiFi產生的「電磁波輻射」會影響妻子腹中寶寶，讓他們相當傻眼，決定也寫紙條回應「我們整天都需要網路，要不你們搬家吧」；據了解，WiFi造成電磁輻射遠低於手機的輻射，對人體健康無虞。

大陸山東一戶人家日前收到樓下鄰居的紙條，鄰居要求他們不在家和晚上睡覺時關掉WiFi器，因為擔心WiFi產生的「電磁波輻射」會影響妻子腹中寶寶。（圖／翻攝自微博）

大陸山東省青島市一名住戶外出後發現家中門口被貼了紙條，紙條是由樓下剛搬進的住戶所張貼的，內容指出，樓下住戶因為老婆懷孕了，因此要求他們不在家或是晚上睡覺時，能夠把WiFi數據關掉，因為擔心WiFi的輻射會影響腹中胎兒，最後在紙條內容寫下「請配合！」讓該住戶相當傻眼。

住戶的兒子也想出奇招反制，他在紙條上寫「白天要上網課、晚上爸爸要工作」，因此整天都不能關掉網路，「要不你們搬家吧？」（圖／翻攝自微博）

沒想到該住戶的兒子也想出奇招反制，他在紙條上寫「白天要上網課、晚上爸爸要工作」，因此整天都不能關掉網路，「要不你們搬家吧？」超爆笑內容在當地引發討論，有人說原先抱怨的住戶很無理，「你怎麼不拔掉你家微波爐和冰箱呢」、「這個年代提倡優生優育，這種智商和知識水準的人不用荼毒下一代了」、「千萬別生孩子，腦殘會遺傳」。

據了解，WiFi 雖然會對周圍產生電磁輻射，但是常見的無線路由器工作功率多在30至500毫瓦間，相比於手機上網產生的輻射，WiFi的輻射非常小，因此使用wifi對人體健康是沒有影響的；此外，目前也沒有任何科學實驗或事實數據能證明電磁波會對生物體造成不良影響，強大且集中指向的電磁場僅具加熱效果。

(中時新聞網)