花蓮縣府現勘發現紅火蟻蟻丘分布範圍涵蓋鳳林鎮及光復鄉，密集區面積廣達1256公頃，趕緊灌注藥劑滅蟻。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

因紅火蟻除了會捕食蚯等土棲動物，也會取食作物的種子、果實等，影響作物成長與收成，造成農業損失；花蓮縣府也立即會同相關單位啟動防治措施。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

紅火蟻首度入侵花蓮！去年12月底，花蓮縣鳳林鎮一間民間光電場發生紅火蟻入侵危害事件，花蓮縣府趕緊派員灌注藥劑消滅紅火蟻，經探勘調查發現其蟻丘分布範圍竟包含鳳林鎮及光復鄉，密集區面積高達1千多公頃，且入侵時間近3年之久；經規畫後續防治計畫，預計將在農曆年後執行大面積噴藥防治作業。

花蓮縣府農業處長吳昆儒表示，因花蓮首度有紅火蟻現蹤消息，縣府與國家紅火蟻中心都非常重視，現勘發現蟻丘分布範圍涵蓋鳳林鎮及光復鄉，密集區面積廣達1256公頃，從蟻丘數量、擴散程度估計，入侵時間應該超過3年。

吳昆儒說，縣府後續趕緊灌注藥劑滅蟻，並立即會同相關單位啟動防治措施，投予觸殺型芬普尼藥劑後，並盤點所需藥劑、機具及人力，預計在3月起執行大面積噴藥防治作業，同時監控執行成效。

花蓮縣府日前也與火紅蟻中心成立聯繫平台，召開跨局處防治分工會議，邀集相關局處、花蓮農業改良場等中央單位、鄉鎮市公所及農會，說明紅火蟻危害及防治方式，防檢局也提供芬普尼及百利普芬等藥劑，並協調統籌後續防疫規劃。火紅蟻中心預計在2月3日到鳳林環保科技園區了解初步灌藥效果，示範蟻丘灌注方法。

農委會防檢局資料指出，入侵紅火蟻為地棲型，成熟蟻巢會將土壤堆高形成突出地表約10到30公分，直徑約30到50公分的小丘形蟻塚，大蟻巢中火蟻數量可達20萬到50萬隻，不慎踩到會遭叮咬，引發劇烈灼熱感。體質敏感者遭叮咬後，不僅產生過敏性休克反應，嚴重還可能致死。此外，入侵紅火蟻會捕食蚯等土棲動物，也會取食作物的種子、果實等，影響作物成長與收成，造成農業損失。

(中時 )