大陸知名手機業者小米集團已就美國政府限制美國投資者對其投資一事，向美方提起訴訟，要求美國法院宣布美政府將其列入投資「黑名單」是非法行為。

路透30日報導，根據公開的法庭記錄，大陸智慧手機製造商小米公司於美國時間29日對美國國防部和財政部提起了法律訴訟。

此前，美國政府在1月14日將9家中國企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單中，其中包括手機製造商小米及飛機製造商中國商飛。根據相關投資禁令，美國投資者需在2021年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份。

(工商 )