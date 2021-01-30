想要擁有財富除了要靠努力奮鬥之外，還需要一定的運氣因素，也就是財運。運勢命理網站「知命命理」分享，想要財運好，在日常生活中就要處處注意，同時可透過家中擺放的物品改善風水，以下6樣吉祥物能夠打開財富大門，迎接財神爺，招攬財運。

▍1.家中擺放扇子

扇子寓意「和善之家」，家裡擺些大扇、工藝扇，道教法扇可以招財，而且使家庭氛圍和諧。

▍2.養招財魚

魚自古就被視作吉祥之物，皆因取其「魚」與「餘」同音，便是俗語所說的「年年有餘」。

▍3.放置招財貔貅

貔貅是中國古代神話傳說中的一種招財神獸。龍頭、馬身、麟腳，形狀似獅子，貔貅兇猛威武，喜吸食魔怪，並轉化為財富。自古以來，就有「一摸貔貅運程旺盛，再摸貔貅財運滾滾，三摸貔貅平步青雲」的美好祝願。

▍4.種喜陽植物

植物代表生命與生氣，綠色植物不僅會帶來勃勃生機，闊葉、不開花、喜陽的植物吸收了更多飽滿的陽光之後，在家裡會釋放更多的能量，從風水上來說，對財運會有很大幫助。

▍5.擺花瓶

瓶子寓意「平平安安」，招來吉祥和平安。古代家裡擺很多大瓶大罐，目的也是調整風水格局。

▍6.擺放天然水晶

天然水晶具有神奇的能量，他們是千萬年幻化而成的大自然的饋贈。水晶有不同的寓意，最能招財的是水晶球，如果是招攬生意，可以擺黃水晶球，非常利於招來客戶與人緣。

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(中時新聞網)