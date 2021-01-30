外送員雖不至於使命必達，但盡量配合顧客需求，也算職業道德之一。一名女外送員分享，她接了一個「請送到4樓紅色門」的單，當她爬上4樓，赫然發現沒有紅色門，走回1樓時，樓下大門卻自己狂按。現場照片PO至臉書社團，詭異畫面讓網友毛骨悚然。

照片裡是一個直直往上走、兩側為牆壁的樓梯，因樓梯間毫無光線，根本看不到盡頭，整體感覺超詭異。原PO強調，她確實按照單上的地址找到現場，走上4樓卻沒有見到紅色門，再度下樓，大門的開關「像機關槍一樣」，一直被住戶打開。

原PO頓時覺得無奈，她心想，「住址對了，客人可能有躁鬱症外加色盲」，自嘲下次該買個LED手電筒。

分享照片後，網友大驚失色，直呼好毛！晚上還要一個女孩子單獨上去那麽可怕的公寓，「感覺危機重重」、「紅色門讓我想到還願」、「也太陰森了吧」；有網友說，瞄到照片再爬完文，根本像鬼故事。

就是這個樓梯，讓網友直呼好毛。（翻攝外送員的奇聞怪事臉書）

(中時新聞網)