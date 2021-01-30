高雄林園化工廠大火 熊熊火焰染紅夜空

高雄市長陳其邁今天出席蔬果理集貨包裝場加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠落成啟用典禮，對於林園的工安意外，他表示，將於下周一（2／1）舉行聯合稽查，如果不符合規定、對工安有疑慮者，會依造相關法律 要求停工。

陳其邁、農委會主委陳吉仲出席加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠落成啟用典禮，這是高雄最大的蔬果理集貨包裝場，陳其邁與陳吉仲都期許此冷鏈物流加工廠成為全國冷鏈物流系統典範。

對於林園工安意外，陳其邁說，今天會跟經濟部工業局、環保署、市府等單位召開會議，於下周一起針對林園工業區針對石化廠商展開聯合稽查，確保工安、製程符合相關法令規定，如果不符合規定，對工安有疑慮，會依造相關法律，要求停工，在確保安全後，再施工。

陳其邁指出，對於現有幾家涉及工安事件的部分，假如聯合稽查結束後，除非改善至符合工安與相關法律標準，才准復工。

至第四起才啟動此機制，是否太慢？陳其邁說，之前對於開罰等停工等處分，都有從重處罰，也希望在工業區，涉及整個廠區，不管是在工安或勞安、環保等規定，廠商要做到好，還要更好。此次會與中央部會聯合執行，展開大規模調查，每個廠商的問題不同，民眾也無法接受一再的工安事件出現。

此外，對於台北市長柯文哲說，台中、高雄車禍死亡多是因政黨輪替，陳其邁表示，這是科學問題，造成A1車禍，要對原因對症下藥，有些是直接相關， 有些是因果關係或間接相關，要對直接的原因作解決，包含見警率與路標、路型等問題。

(中時 )