拜登政府評估中美首階段貿易協議 13:002021/01/30 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新任白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，拜登政府將評估所有由前總統川普推行的國家安全措施，包括2020年1月簽署的中美兩國首階段貿易協議。 香港信報30日報導，普薩基美東時間29日在白宮例行記者會上表示，上一任政府所有政策，都將納入拜登政府的評估範疇，以確定政策是否符合拜登政府的國家安全性原則，因此不應假設所有政策都會延續。 普薩基強調，拜登政府重視中美兩國關係，當中包括政策實施力度，亦會考慮與盟友的合作。 涉軍陸企禁令 美設部分緩衝 電動車、5G題材大發威 (工商 ) #拜登政府 #普薩基 #首階段 #貿易協議 #評估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登上任台美首對話 聚焦車用晶片 04:102021/01/30 政治要聞 UN盼美中關係重啟 氣候合作先行 04:102021/01/30 焦點新聞 北京威脅台港新疆 拜登國安顧首次表態：陸要付出代價 09:562021/01/30 國際 澳媒稱陸貿易制裁毫無威脅 手握王牌可堅持既定政治立場 09:002021/01/30 財經 桃捷北機廠用地 申請開發通過 04:102021/01/30 地方新聞 前朝軍售波灣 美國務院喊卡 04:102021/01/29 國際大事 中美科技戰升溫 全球主權基金遭池魚殃 04:102021/01/30 全球財經 美國不許台灣尾巴搖狗 04:102021/01/30 時論廣場 曾炎裕專欄－汽車產業環境因素孕育出霸主特斯拉 04:102021/01/30 財經要聞 撤回與陸貿易協議？拜登政府最新聲明露玄機 12:112021/01/30 國際 弘芯大騙局 蔣尚義遭詐淪傀儡 04:102021/01/30 產業財經 財經熱門新聞 底部在哪？台積電殺破600不要接刀 爆2大現象再進場 - 財經 驚見591 散戶買600元台積電怕？專家爆幾年後就有答案 - 財經 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 華爾街戰狼帶頭亂？1分鐘看懂GameStop風暴 - 財經 遭老美斷供4個月後 華為手機真實慘況曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。