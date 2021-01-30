美國新任白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，拜登政府將評估所有由前總統川普推行的國家安全措施，包括2020年1月簽署的中美兩國首階段貿易協議。

香港信報30日報導，普薩基美東時間29日在白宮例行記者會上表示，上一任政府所有政策，都將納入拜登政府的評估範疇，以確定政策是否符合拜登政府的國家安全性原則，因此不應假設所有政策都會延續。

普薩基強調，拜登政府重視中美兩國關係，當中包括政策實施力度，亦會考慮與盟友的合作。

(工商 )