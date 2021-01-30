周華健睽違五年將於4月10日五度攻蛋，「好事成雙」更要於5月8日首次站上高雄巨蛋開唱，小巨蛋1萬張門票今上午11點開賣後一小時內完售，周華健得知好消息開心不已，透過經紀人表示：「謝謝大家支持我這個資深少年，承諾會做出一場好聽好看好玩的演唱會。」至於是否加場？主辦單位表示目前先朝高雄巨蛋完售努力，台北加場尚未規劃。

(中時 )