周華健五度攻蛋 1萬張門票今開賣搶光光 13:022021/01/30 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周華健將於4月五度攻蛋。（滾石唱片提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周華健睽違五年將於4月10日五度攻蛋，「好事成雙」更要於5月8日首次站上高雄巨蛋開唱，小巨蛋1萬張門票今上午11點開賣後一小時內完售，周華健得知好消息開心不已，透過經紀人表示：「謝謝大家支持我這個資深少年，承諾會做出一場好聽好看好玩的演唱會。」至於是否加場？主辦單位表示目前先朝高雄巨蛋完售努力，台北加場尚未規劃。 黃助扁珍洗錢 藏珠寶 買寶徠豪宅 國泰世華遭冒名發送釣魚簡訊 3天21人遭盜300萬 (中時 ) #周華健 #攻蛋 #1萬 #門票 #高雄巨蛋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汐止自強市民活動中心啟用 嘉惠周圍1萬名居民 12:542021/01/30 寶島 蔡健雅今晚如期攻蛋 小巨蛋設「電子圍籬」防疫 13:192021/01/30 娛樂 15檔三面兼備權值股 靜待東風起 04:102021/01/30 證券．權證 趕快搶！高鐵春節自由座取消 釋出46.7萬張票2／1開賣 16:402021/01/29 生活 中國玉米採購量超過世貿配額 美國受益最大 13:132021/01/30 財經 新車熱銷 上市車商業績催油門 04:102021/01/30 證券．權證 發財 高雄遏止亂丟垃圾罰近4000萬 檢舉達人一年進帳546萬元 13:042021/01/30 政治 羽球年終賽》天才少女對決 戴資穎首局打完領先 14:442021/01/30 體育 高雄聯成化科林園廠 猛爆竄烈焰 04:102021/01/30 社會新聞 魏如萱三度攻蛋門票今開賣秒殺 笑喊「嚐到走紅的滋味」 13:522021/01/30 娛樂 羽球年終賽》3局逆轉秀 戴資穎退依瑟儂搶下4強門票 19:232021/01/29 體育 娛樂熱門新聞 鈴木保奈美21歲女兒殘酷照片曝光 不顧父母反對想入行 - 娛樂 向太砸6億買台北豪宅過戶完成 所有權人並非郭碧婷 - 華人星光 疑張碧晨衣服脫一半露骨性愛片流出 5年後真相讓網友全傻了 - 娛樂 AV傳奇女優3年拍43部賺千萬閃電引退 雙親曝：不能驚動警察 - 娛樂 黃維德昔背叛18年女友出軌伊能靜 49歲慘變鬍渣油膩男 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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