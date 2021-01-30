為了拚反萊豬、還我公投雙公投連署，國民黨革實院長羅智強與國際部副主任何志勇花了2週「縱騎台灣」，今天上午背著蒐集到的連署書，騎完最後一哩路到黨中央遞交成果。（趙婉淳攝）

為了拚反萊豬、還我公投雙公投連署，國民黨革實院長羅智強與國際部副主任何志勇花了2週「縱騎台灣」，今天上午背著蒐集到的連署書，騎完最後一哩路到黨中央遞交成果。黨主席江啟臣說，目前雙公投連署紛紛衝破35萬份，預計在農曆年前力拼50萬份，歡迎民眾踴躍參與，若突破50萬份的話，將持續往上連署，沒有上限。

國民黨上午在台北松山區草埔市場前舉行雙公投連署活動，黨主席江啟臣、前總統馬英九連袂出席宣講，「縱騎台灣」回到台北的革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、台北市黨部主委黃呂錦茹、藍委蔣萬安、台北市議員徐巧芯、秦慧珠等人也現身參加。

馬英九說，蔡英文總統曾說，以前的總統答應過美國，她沒有辦法只能這樣做，「這根本是胡說八道」。他與前總統陳水扁都已否認曾答應過美國，這是蔡英文主動提出來的，蔡想換得美國支持簽訂雙邊貿易協定，但美國總統拜登當選後就說短期內不會簽署，蔡英文的計畫完全落空。

馬英九呼籲蔡政府懸崖勒馬，台灣歡迎美國豬肉，但不歡迎萊豬，進口美國豬肉一樣可以跟美國做生意，也可以促進國際貿易，但不必吃萊豬。他希望大家8月28日一起站出來，「用全民力量，把萊豬退回去」。

江啟臣則說，國民黨發動公投是不得已的，因蔡政府踐踏國會與地方民意，逕自開放萊豬進口，公投是人民表達意見的最後一條路。從1月9日發動雙公投連署至昨天為止，2項公投案都各超過35萬份的連署，已超過第二階段規定的28萬份連署門檻，期盼過年前有機會達到50萬份，讓大家能安心健康過一個平安的年，這是他們最卑微的訴求。

隨後，羅智強與國際部副主任何志勇從草埔市場騎自行車回到黨中央，國民黨秘書長李乾龍與多位青年朋友親自歡迎羅智強等人，表達慰勞其辛苦之意，羅親自將公投連署書交給李乾龍，象徵「公投連署、縱騎台灣」活動順利完成，繼續邁向50萬份目標。

(中時 )