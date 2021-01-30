桃園市長鄭文燦30日特別前往加油打氣，自掏腰包買了蔬果、鹹水雞等在地美食，滿載而歸。(蔡依珍攝)

南門市場落實防疫規範，定期消毒、戴口罩、禁試吃。(蔡依珍攝)

鄭文燦買鹹水雞。(蔡依珍攝)

鄭文燦買青菜。(蔡依珍攝)

鄭文燦買油飯。(蔡依珍攝)

南門市場落實防疫規範，定期消毒、戴口罩、禁試吃。(蔡依珍攝)

桃醫群聚感染的確診足跡遍及桃園區南門市場和八德區大湳市場，讓2傳統市場買氣最慘只剩1成，桃園市長鄭文燦30日特別前往加油打氣，自掏腰包買了蔬果、鹹水雞等在地美食，滿載而歸，有攤商高舉標語「2024總統好」，希望「未來總統」救攤商，鄭文燦也宣布1、2月公有市場攤租減半，讓攤商好過年。

南門公有市場自治會長陳國賢表示，13日和16日中午有新冠肺炎確診者足跡到訪南門市場，19日公布後各家生意一落千丈剩不到1成，到周四仍不到2成，所幸周五前立委黃適卓、市議員黃景熙等人發起「我在南門市場辦年貨」活動，周六鄭文燦領頭採買，人潮回溫到7成，希望早日恢復到往年年節採買人都擠不進市場的盛況。

鄭文燦也在自治會陪同下，走遍南門市場各角落，跟攤商加油打氣，也以行動力挺，自掏腰包一路買了青菜、鹹水雞、油飯等生鮮熟食，不少攤商看到市場到訪「阿莎力」算便宜，還有人送上年糕祝：「步步高升」，鄭文燦也熱情回應：「湊整數！」

南門市場有攤商聽聞鄭文燦要來訪，自製「SOS」手牌，寫上標語「2024總統好，請總統救救我」、「擺攤就虧錢啊！」有攤商透露，不擺攤會被老顧客誤認被隔離或確診，不能不做，但一開店就虧本，希望趕快重拾消費者信心，讓大家好過年。

「防疫安全做的好、大家採買沒煩惱！」鄭文燦不諱言，傳統市場如桃園南門、八德大湳，都因有確診足跡買氣受影響，但大家都有落實防疫規範，定期消毒、戴口罩、禁試吃，他相信不論是生鮮蔬果、日用百貨或是採購年貨，買氣都會慢慢回溫，強調防疫規範不能鬆懈，他也宣布，為了給攤商更大支持，公有零售市場1、2月的攤租都減半，讓攤商在過年前好好做生意，呼籲市民朋友支持。

(中時 )