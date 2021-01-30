MSCI：滬港通科創板股將納入中國指數 13:182021/01/30 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經30日報導，國際指數公司MSCI明晟表示，由2021年5月進行的半年度指數審核開始，在滿足其他相關要求的前提下，可通過滬港通投資的大陸科創板股票，將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。 高雄錢景佳 創投公會首辦媒合 A股高開 創業板升逾1％ (工商 ) #指數 #MSCI #滬港通 #中國 #科創板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國新視野－電動車飆速，陸車企急尋盟友 04:102021/01/30 全球財經 長華＊收購新應材10.03％股權 04:102021/01/30 證券．權證 跳脫紅海 高技金像電攻測試板 04:102021/01/30 證券．權證 電動車、5G題材大發威 04:102021/01/30 證券．權證 低利時代打造月退俸 風險難避免 04:102021/01/30 產業特刊 快手成港股IPO凍資王 04:102021/01/30 全球財經 台灣權王－中國信託證券 指數空間有限 短打操作為宜 04:102021/01/30 產業特刊 散戶狂熱反效果 美股創3個月來最糟單週表現 09:292021/01/30 國際 壽險全台置產 去年砸1,100億 04:102021/01/30 財經要聞 陸給銀行紅蘿蔔 棒打金融科技業 04:102021/01/30 全球財經 陸港觀盤－利空消息浮現 恆指失守10、20日線 04:102021/01/30 全球財經 財經熱門新聞 底部在哪？台積電殺破600不要接刀 爆2大現象再進場 - 財經 新壽56億買新竹英迪格大樓 - 財經要聞 - 工商時報 驚見591 散戶買600元台積電怕？專家爆幾年後就有答案 - 財經 台灣30年首贏大陸 謝金河揭背後驚人關鍵 - 要聞 遭老美斷供4個月後 華為手機真實慘況曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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