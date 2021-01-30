新浪財經30日報導，國際指數公司MSCI明晟表示，由2021年5月進行的半年度指數審核開始，在滿足其他相關要求的前提下，可通過滬港通投資的大陸科創板股票，將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。

高雄錢景佳 創投公會首辦媒合
A股高開 創業板升逾1％

(工商 )

#指數 #MSCI #滬港通 #中國 #科創板