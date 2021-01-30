費時5年籌備製作的職場愛情劇《她們創業的那些鳥事》31日將首播，該劇由陳意涵、林心如、簡嫚書、邱澤等主演，劇中真實呈現職場會有的「鳥事」。首集劇情中，陳意涵飾演「夏芷」從事設計行業，遇到機車客戶丁國琳，回公司還得面對主管馬國畢職場霸凌，被罵「妳是智障嗎？還是豬？還是一隻智障的豬？」甚至還遇到主管性騷擾。不過戲外陳意涵表示，自己若遇到性騒肯定反擊，她做出飛踢的動作說「因為我有練過武術，但一直沒有實戰機會。」

陳意涵（右）在職場遇到機車客戶丁國琳。（可米傳媒提供）

簡嫚書詮釋的交際女伶「林美季」，和總經理羅時豐在車上調情互撩，事後發現總經理已婚，誤當小三的她怒分手。羅時豐事後也提到，拍戲時被簡嫚書逗得很開心。林心如飾演女強人「公冶小蔦」事業心大過家庭，也是環保主義者，每天騎腳踏車上班。劇中開場她碰上車禍，煞車不及飛到羅時豐座車的車頂上，拍攝當下天氣炎熱，且封街拍攝，林心如當眾人面前趴車頂，還被簡嫚書調侃是「烤小蔦」。邱澤劇中「鄭義男」從事金融業，角色個性內斂，是陳意涵最靠譜學弟，他拍戲時常常沒帶助理，自己去拿便當。

劇中還有許多精彩亮點，包括李立群和藍心湄飾演鬥嘴離婚夫妻，面對女兒陳意涵想離職創業，各持不同意見、但都是愛女兒的心。以及在導演許肇任號召下，客串陣容堅強，包括柯有倫、羅時豐、巫建和、鄧志鴻、丁國琳、黃鐙輝、李國超、尹昭德、馬國畢、廖慧珍、馬國賢、黃采儀等，每集都有新角色登場。

林心如（左）在劇中賞識陳意涵，邀她創業。（可米傳媒提供）

《她們創業的那些鳥事》由馮家瑞、林心如、賴聰筆擔任製作人，金鐘編劇呂蒔媛執筆，金牌導演馮瑞、許肇任、林志儒執導，陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、李立群、藍心湄、宥勝、林哲熹等人主演。該劇是呂蒔媛繼《我們與惡的距離》後的作品，她在首映會受訪時提到，這部戲講的是「3個不同個性的女生面對自己過去、現在和未來的一段歷程，它有遺憾，也有強悍的地方，生活困境每個人都有，就看你怎麼過。」呂蒔媛表示《創業》故事很生活，沒有英雄，是部舒服的戲，而最吸引她的是戲裡的所有女人都是女強人，都有遺憾跟值得被尊重看重的地方，「人生處處是鳥事，拍拍翅膀，就可以飛走。」

簡嫚書（左）在劇中拒絕已婚總經理羅時豐的示好。（可米傳媒提供）

林心如（左）飛墜跌車頂，天氣熱被簡嫚書戲稱是「烤小蔦」。（可米傳媒提供）

陳意涵（右）被調去和簡嫚書一起當櫃檯妹。（可米傳媒）

邱澤劇中是金融RM，需要應酬。（可米傳媒提供）

李立群（右）與藍心湄劇中常逗嘴。（可米傳媒體供）

柯有倫也特別客串演出。（可米傳媒提供）

巫建和（右二）和鄧志鴻（右三）客川演出夏館子常客。（可米傳媒提供）

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