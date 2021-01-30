台南、桃園防疫一條心！部立桃園醫院傳出新冠肺炎群聚感染，台南市政府不僅北上捐贈防疫物資，市府環保局30日更出動砲霧消毒車、消毒車各1輛與8名消毒人員，與桃園市政府環保局人員一起進行戶外環境消毒，目前已完成桃園市南門市場、仲平黃昏市場、中平路，自強路等周遭戶外環境消毒，盼望疫情能盡快緩和，大家安心迎接新年。

部立桃園醫院發生群聚感染，導致醫、護、病患與家屬多人確診，讓桃園飽受疫情威脅，引發全民關切。台南市長黃偉哲29日下午除親自前往桃園致贈防護衣、消毒液等物資外，環保局也派出消毒車與消毒人員一同前往，以行動力挺桃園，分擔桃園的防疫壓力。

今天上午9時許，台南市環保局的人、車，開始在桃園南門市場等多處場域周遭噴消毒水。儘管戶外氣溫低，但北上出任務的消毒人員一點也不在意，對能為桃園、為台灣的防疫盡一分心，感到欣慰。

台南市環保局長謝世傑表示，台灣面對這波疫情，大家應該發揮人溺己溺的精神，環保局以實際行動支援桃園築防線，也積極謹慎進行台南市的防疫工作，昨天出發前，已要求各區清潔隊同仁務必確實做好春節假期前戶外公共場址的消毒，守護市民健康，也請市民朋友遵守防疫規定及保持安全社交距離。

(中時 )