鄒姓竊盜通緝犯為了躲避查緝，在台中大甲區大安溪畔搭草寮過著無水無電的生活，草寮與地景融入，一般人難以察覺。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

鄒姓竊盜通緝犯為了躲避查緝，在台中大甲區大安溪畔搭草寮過著無水無電的生活，草寮與地景融入，一般人難以察覺。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

鄒姓竊盜通緝犯為了躲避查緝，在台中大甲區大安溪畔搭草寮過著無水無電的生活，27日遭警方逮捕歸案。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

鄒姓竊盜通緝犯為了躲避查緝，在台中大甲區大安溪畔搭草寮過著無水無電的生活，草寮內有多樣民生物資。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

鄒姓竊盜通緝犯犯下苗栗、台中地區多起電纜線竊盜案，造成居民生活不便及台電公司鉅大的損失。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

鄒姓竊盜通緝犯犯下苗栗、台中地區多起電纜線竊盜案，造成居民生活不便及台電公司鉅大的損失。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮、台中市大甲地區自去年11月起，連續發生多起電纜線遭竊案件，苗栗縣通霄警分局與台中市大甲警分局組成專案小組共同查緝，27日在大甲區北堤東路旁堤防發現鄒姓竊盜通緝犯，令警方大吃一驚的是鄒嫌為了躲避查緝，竟甘願在河堤旁搭草寮過著無水無電的生活，宛如「現代魯賓遜」，警方訊後將他移送台中地檢署偵辦。

55歲鄒姓竊嫌涉及苗栗、台中多起電纜線竊盜案，為台中地檢署發布的竊盜通緝犯，他為了躲避警察查緝，藏身在大甲區大安溪畔無通行步道的堤防旁，利用現場樹木、塑膠布、膠帶等搭建2間草寮，外觀上與現場植物、地貌融為一體，一般人難以察覺。

警方經多日查訪、埋伏，27日下午趁鄒嫌生柴火準備煮飯時，一擁而上將他逮捕，警方發現草寮內存放包裝米、鹽、糖、油及食物罐頭、咖啡包等民生必需品，鄒嫌疑似準備長期居住，另外現場還查扣了少量的2級毒品安非他命，訊後將鄒姓通緝犯移送台中地檢署偵辦。

據了解，鄒姓竊嫌習慣挑偏僻農田或獨立房屋下手，去年11月犯案密集警方積極查緝，他便開始過著躲警察的生活，平常缺錢花用，除了竊盜電纜線變賣，也曾敲破路邊車窗竊取車內財物。通霄警分局表示，苗栗縣通霄、苑裡地區與台中市大甲地區，生活圈緊密，治安人口經常於兩地流竄犯案，民眾遇可疑事物，務必提高警覺。

(中時 )