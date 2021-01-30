MLB官方電視網重新選出當前最強的10位先發投手，紐約洋基的王牌寇爾(Gerrit Cole)排名升至第2，他上季簽了大肥約之後繳出優秀成績。華盛頓國民「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)排名升至第3，其實去年他已不在最佳狀態，但還是勝過聯盟絕大多數投手。至於排名居首的沒變，仍是紐約大都會王牌狄葛朗(Jacob deGrom)。

狄葛朗上季極為勇猛，差點在國聯賽揚獎3連霸，他先後以10勝9敗、11勝8敗獲獎，是以最少勝投獲獎的先發投手。一般投手可能單季20勝才能獲獎，狄葛朗僅以21勝就拿了兩座賽揚獎，締造新紀錄。從投球內容來看，狄葛朗三振打者的機率高達39%之譜，即使是新科賽揚獎得主包爾(Trevor Bauer)也只被官網排在第4名。

克里夫蘭印地安人「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)排名第5，他是美聯賽揚獎全票得主，由於碰上的是限定同區對戰的縮水球季，能否保持下去有待觀察。多倫多藍鳥的柳賢振排在第6，季外田中將大決定返回日職，大聯盟的亞洲投手就剩下柳胖，以及效力明尼蘇達雙城的前田健太爭雄。前田上季投出生涯代表作，獲得賽揚獎票選第2名的肯定，他是大聯盟最不易被上壘的投手。

洛杉磯道奇勇奪2020世界大賽冠軍，王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)也回到第7名，他其實每年都一樣優秀，只有2018年稍差。最後3位是聖地牙哥教士隊拉梅特(Dinelson Lamet)、費城人諾拉(Aaron Nola)、道奇伯勒(Walker Buehler)。

(中時新聞網)