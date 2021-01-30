正常來說，需要被點燃慾望，接著才會發生性愛，唐綺陽在YOUTUBE官方頻道分享，如果要知道十二星座的性慾會被什麼原因引發，就需要看火星落在哪個星座，有些星座對性充滿好奇、有些認為性愛需要浪漫的輔助，不過也有超狂野的星座，像是許多火星落在牡羊的人甚至敢挑戰野戰，只要能炒熱氣氛，什麼都願意嘗試！

▍火星在牡羊座

火星牡羊的人，剛開始對性設防，不過機會來了、準備好了，為了想炒熱氣氛，什麼都願意嘗試，統計10個野戰愛好者，很可能9個都是火星牡羊。面對性愛時他們非常有開創性，什麼困難都不怕，嚐過突破萬難的甜頭，防線就打開了，只要能讓他體驗到性愛的快樂，方式可說是沒有底線。

▍火星在金牛座

火星金牛是「性的藝術家」，愛恨分明，伴侶一定要有能夠深深吸引自己的特點，先讓他產生憐愛不已的感覺，進而才會產生性慾。火星金牛在性愛過程注重感官，滿足肉體也要滿足視覺、聽覺、嗅覺，例如一邊照鏡子、或者喜歡伴侶身上有香味。火星金牛的男性耐力十足，有無比的毅力、精力、堅持到底，不過不太會嘗試新奇的動作。

▍火星在雙子座

火星雙子好奇心旺盛，滾床的時候很多話，可能會一直聊天、一直詢問。他們會想嘗試各種菜色，很容易被鹹濕的簡訊觸動，如果是他的伴侶可以跟他聊色來挑起他的慾望。

▍火星在巨蟹座

火星巨蟹很重視性，會把肉體關係和安全感做連結，只要沒有性，他會擔心自己可能已經失去魅力，有性他才覺得自己還被喜歡、被需要。因為重視性，所以他們也能接受擁有床伴，不過會偷偷來，不讓朋友知道。

▍火星在獅子座

想要引發火星獅子的慾望，可能要有好身材、高顏值，或本身屬於受歡迎的類型，上手就能證明自己的魅力。性行為上，火星獅子喜歡舒適的感覺，配合度好、舒服最重要，如果性的配合度不好，火星獅子會覺得兩人的一切都不適合，會因此想要分手。

▍火星在處女座

火星處女很熱衷性，很喜歡收集相關資訊。而且他們喜歡分享床笫之事給朋友知道，說話毫不保留，讓朋友聽得瞠目結舌。性愛時他以讓對方開心為最高宗旨，床上喜歡香辣的橋段，例如打屁股、綑綁都沒問題。

▍火星在天秤座

火星落到天秤座是弱勢位，但這個弱勢也滿好的，因為比較不衝動，性方面傾向被動，配合度很高，會看需求調整火力，他們也喜歡優美的感覺，因此伴侶會感覺一切非常舒適，甚至會準備音樂和泡泡浴，太性急的人會澆熄他的慾火。

▍火星在天蠍座

火星天蠍是「性的服務大師」，非常重視性，覺得性是最高境界的結合，會非常的投入和用心，事後也會很體貼，不會倒頭就睡，想給對方全方位的體驗，不能接受對方在性愛過程中分心，如果對方也和他一樣喜愛這個過程，他就覺得很滿足了。火星天蠍會為了提昇性愛品質而努力收集資料，不在乎次數，只在乎品質，是性感的情人。

▍火星在射手座

火星射手是看不出衝動的那一組，看起來甚至有點清高，或有一種修行人的特質，但內心藏著熊熊烈火，很重視感覺，如果感覺對了，第一天就滾床也有可能。火星射手很容易被冒險的感覺吸引，例如他會幻想跟不同的對象試試看，一次跟很多個試試看，各種新鮮未知的可能性都在他腦海裡不斷的翻騰，就看是否有機會可以達成。

▍火星在摩羯座

火星摩羯是「性的出家人」很容易尷尬，暖機的時候不要逗他笑，一旦尷尬就沒辦法了，他們很重視儀式感，希望對方也能重視這個過程，伴侶把自己準備好，並注意他的感受，讓他覺得被尊重、有安全感，他才會開始有性慾，而且性愛過程也不一定要做完，有做他們就很開心了。

▍火星在水瓶座

火星水瓶是「性的實驗家」，願意嘗試各種可能，他們對智力的活動感興趣，因此幽默的人可以激起火星水瓶的火花，他們可能是因為與你心靈相通而觸動性慾，不一定是為了肉體，為愛而性的機率很大，火星水瓶很需要自己的空間，可以接受和伴侶各過各的、分房睡，感情上比較獨立。

▍火星在雙魚座

火星雙魚會把你投射成他的天菜，很愛做白日夢，性行為過程也不知道他心裡在想什麼，情緒起伏不定，難以捉摸，可能是腦內幻想一直在變換的關係。他們嘴上說不在乎，心裡其實很保守，火星雙魚在認識對象時要注意，你們的特質很吸引別人來引誘你、誘惑你，如何分辨誰適合自己和守好底線很重要。也要小心自己的拯救者情結，否則會吸引很多需要你拯救的人，而不是真正你愛的人。

唐綺陽分析火星跟性慾的關係

(中時新聞網)