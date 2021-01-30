夫妻貢寮登山 丈夫突身體不適送醫搶救中 13:302021/01/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。（翻攝） 警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。（翻攝） 一對夫妻今（30日）上午前往新北市貢寮區桃源谷步道登山，11時許妻子發現年約60歲的丈夫突然感到身體不適，隨後失去生命跡象，緊急通報新北市消防局救援，警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。 人夫忙顧病母 妻與公司董事勤跑廁所演激情四腳獸 忠犬每天一早到醫院門口癡等 背後原因超催淚 (中時 ) #貢寮 #身體不適 #急救 #登山 #保健站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化增加至13人居家隔離 1人不適採檢送驗 15:572021/01/27 生活 馬拉松跑一半腳劇痛 足底筋膜炎惹禍 17:432021/01/28 健康 8旬老翁車站走失餓昏頭 後龍警暖心助去餓 16:252021/01/28 社會 居隔婦女數度就診遭拒 警衛：你走開！ 11:322021/01/28 生活 才主持川普彈劾案審理 80歲美議員神秘病倒緊急送醫 08:502021/01/27 國際 竹北大毒梟遭粉紅兵團劫囚 戒護警1緩起訴1不起訴 10:452021/01/29 社會 解隔離後3天仍未收採檢通知 民眾不知所措 11:122021/01/29 生活 正念溝通增進家人連結 07:002021/01/29 健康 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 08:022021/01/29 社會 長者年節需忌口 腸胃健康過好年 21:392021/01/28 生活 婆婆不識字 孝媳藥袋上畫圖示意 網一看鼻酸：有洋蔥 22:512021/01/29 生活 社會熱門新聞 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 鄰居要求關WiFi怕輻射影響孕婦 他出奇招回嗆 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 蘇大媽恐吃牢飯 遭罰15萬繼續濫訴 惹怒檢方撤銷易科罰金 - 社會 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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