警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。（翻攝）

警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。（翻攝）

一對夫妻今（30日）上午前往新北市貢寮區桃源谷步道登山，11時許妻子發現年約60歲的丈夫突然感到身體不適，隨後失去生命跡象，緊急通報新北市消防局救援，警消出動11人將男子抬下山，送往貢寮保健站急救，目前仍在急救中。

(中時 )