前AKB48一姐前田敦子2018年7月閃電宣布和大她4歲男星勝地涼結婚，兩人交往不到半年決定攜手共度終身，第一時間前田敦子否認有孕，後來才承認是為了等小孩進入穩定期，證實是帶球嫁。今(30日)日媒驚曝前田敦子和老公歷經分居冷靜期後已決定離婚，雙方已找好律師，但對此，前田敦子所屬事務所稱：「不是事實」。

前田敦子和勝地涼過去演出電視劇《根性青蛙》結識，2018年兩人再度遇上合作電影越走越近，同年5月被爆交往，還被目擊到東京表參道約會，又被目擊手牽手看音樂劇，7月底兩人閃電發表結婚聲明，表示：「我們被彼此的人品性格吸引，以結婚為前提開始交往」，又說：「我們仍有未成熟的部分，但盼望能共同建立一個充滿笑聲的開朗家庭，往後的每天會互相扶持，認真地完成接下來的工作」。

前田敦子、勝地涼結婚2年半，傳婚姻亮紅燈。（圖／翻攝自ryo.katsuji.official、atsuko_maeda_official IG）

當時網上瘋傳前田敦子雙喜臨門，但她透過事務所否認，隔月前田敦子傳出辭演新劇，疑似為了養胎，還被拍挺肚逛超市，9月她透過事務所承認之前隱瞞孕事，解釋是為了等到孩子穩定了，自己身體狀況也良好才公開，未來會依能力範圍選擇工作，2019年3月前田敦子生下一子，晉升為三口之家。

去年6月前田敦子和老公傳出婚變，指兩人在鏡頭前假恩愛，但男方早就不回夫妻倆愛巢居住，自己一人搬到外地住，勝地涼的母親尷尬表示：「無話可說」，沒否認兒子婚姻出狀況。今日媒報導，兩人分居後感情沒完全破裂，而是進入冷靜期，勝地涼偶而也會趁前田敦子忙工作時回家照顧兒子，但因兩人生活節奏不同，最終選擇離婚，雙方已聘請好律師進行離婚協商，對此，前田敦子所屬事務所回應「並非事實」，勝地涼方面則說：「沒聽說過」，後來又改口：「藝人個人私事由本人處理」。

(中時新聞網)