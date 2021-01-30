美國股市近期上演散戶鄉民力挺GameStop，對抗做空的華爾街機構，甚至讓始作俑者香櫞研究（Citron Research）投降，認賠殺出。不過，據美財經媒體《CNBC》報導，美媒名人克拉默（James Joseph Cramer）讚揚參與這場對抗華爾街「史詩聖戰」的散戶，但同時喊話「你們已經贏了」，是該見好就收，別讓手中持有的股票賠太多。

財經節目主持人克拉默讚揚參與這場對抗華爾街「史詩聖戰」的散戶，但同時喊話「你們已經贏了」，是該見好就收。

報導指出，克拉默在CNBC 的節目「Squawk on the Street」上表示，「打全壘打就好，別一心想要打出大滿貫，全壘打就好。你們已贏得比賽，幹得很好」，並指出別在GameStop上賠太多，並希望人們能認知到GameStop與其他短期內飆漲的股票有潛在風險，如果股價一崩將會引火自焚。

克拉默向散戶表達恭喜之外，但也表示雖然散戶從這些股票中短期獲利，但仍坦承他仍希望看到投資者透過像是蘋果或微軟等基本面較穩的股票中獲利。他表示，自己並非反對任何長期持有GameStop股票的任何人，也沒有對GameStop或其他人持有陰謀論，但這支股票真的只是被高估了。

此外，克拉默表示他相信GameStop會運用股價快速飆漲的機會，來發行新股票並償還負債。根據其第三季財報，截至10月31日，GameStop 資產負債表上包含2.695億美元的短期債務和 2.16 億美元的長期債務。

克拉默也強調他無意評論Reddit論壇上的鄉民好壞，也先不提做空機構的是非，但他關切的是，只要這種喪心病狂的交易持續越久，將會衝擊美國股市的穩定性，「我要說的是，政府應該採取行動，至少表態要解決這個問題，好讓其他市場不會因為這些被嚴重賣空的股票而陷入恐慌」。

(中時新聞網)