2000坪的鐵皮廠房內堆滿事業廢棄物。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

新北市「林口工一市地重畫區」內一處廠房去年4月遭環保局稽查，發現楊姓承租人在2000坪的鐵皮廠房內堆積超過1萬立方公尺的事業廢業物，事後依法開罰，由於廢棄物訴訟糾紛遲遲並未清理，城鄉局預計將此地剔除重畫區外，13日召開都市計畫變更案座談會，近日地主擔心自身利益受損，同意將自行清理廢棄物，並送交清運計畫。

「林口工一市地重劃區」是林口特定區內5處工業區唯一未開發完成的，早年多為工廠及倉儲使用，占地107.91公頃，預計在2022年完工，將可提供高科技產業進駐，創造2萬1000個就業機會。

據了解，鐵皮廠房的林姓地主多年將廠房承租給楊姓男子，楊男因堆置事業廢棄物遭到環保局開罰，由於地主主張廢棄物是楊姓承租人所為，提告後拒絕清運。

由於地主除了鐵皮工廠外仍有多筆土地，市值租估近10億，為了讓重畫區順利進行，城鄉局打算進行都市計畫變更，將鐵皮廠房排除在重畫區外，連帶也影響未來土地重分配，地金考慮利益可能受損，最後同意自行清除，近日送交清運計畫至環保局審核。

環保局表示，楊姓承租人事後遭依《廢棄物清理法》開罰，最高可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，另調查局新北市調查處事後也介入調查。

新北市地政局表示，地主近日已將清運計畫書送環保局，待審核後進行清運，如果未如期清運，未來將進行市計畫變更，將鐵皮廠房剔除重劃區，將鄰地重新納入規畫調整。

(中時 )