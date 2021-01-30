因確診個案足跡公布，被迫休市消毒的桃園南門市場，年前生意直落千丈，攤商煩惱「這個年要怎麼過？」前立委在臉書分享市場最新狀況，賣放山雞的老闆撐不到中午，早上10點多就收攤；水果、蔬菜乏人問津，放到爛掉的不計其數。

在衛福部立桃園醫院爆發院內感染、個案足跡公布後，南門市場成為全國皆知的地點，本月19日休市、消毒。不料復市後生意大受打擊，許多老顧客擔心疫情不願上門，消費人潮銳減。

「我的母親每回來南門市場都是熟門熟路，老商戶甚至是兩代人交情，南門市場就是桃園人生活的一部分。」前立委黃適卓臉書感嘆，沒想到平日熱絡的市場，竟可以冷清到這種程度。

就算這幾天都沒有本土病例，南門市場依舊蕭條。黃適卓轉述，放山雞攤販告訴他，自從21日起，每天早上10點多就收攤了，生意實在不好。服務處人員去市場晃一圈，親眼見到好幾個攤商過了中午才開張第一筆生意，水果、蔬菜都爛掉幾批了。

他呼籲各界支持南門市場，只要戴好口罩、勤洗手，來市場採買並不是高風險行為，真的不放心，或許少來幾次，但每次採買較大量商品，幫助攤商們恢復生意，安心過年。

(中時新聞網)