今日指揮中心公布獎勵比例，若收治轉院者，可獲健保費用100％的加成，若收治自主健康管理者，則可獲健保費用50％的加成，這些金額將由特別預算支應，可回溯至1月20日，最快2月底前撥款。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

部立桃園醫院群聚一共造成15人感染，日前中央流行疫情指揮中心推動「部桃專案」，讓收治部桃病人的醫院獲得獎勵。今日指揮中心公布獎勵比例，若收治轉院者，可獲健保費用100％的加成，若收治自主健康管理者，則可獲健保費用50％的加成，這些金額將由特別預算支應，可回溯至1月20日，最快2月底前撥款。

衛福部常務次長、指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，協助收治桃醫轉出病人，並在專責病室照護的醫事人員，醫師每人每日可獲1萬元、護理師每人每班1萬元、專責醫事放射師及感染管制人員則每人每月1萬元津貼。

除了醫事人員津貼，今日石崇良也首次揭露醫療機構獎勵的比例。收治轉出病人的醫院，可獲健保費用的100％作為獎勵，並有一定比例金額撥付給工作人員，包括醫事人員、社會工作人員、行政人員及清潔人員等。

至於部桃專案匡列的門、住診病人或接觸者，於健保卡註記為「自主健康管理」的對象，石崇良表示，將加成健保費用的50％作為醫療機構獎勵，並應有一定比例金額撥付給相關工作人員。

石崇良表示，前述獎勵撥付工作人員的比例，預計最少6成，最多8成，目前尚未定案。之所以不是100％，原因是要扣除一些口罩、隔離衣等耗材成本。另因桃醫只出不進的措施雜1月20日就開始，這些獎勵可回溯到1月20日，收治原病人的桃醫也能獲得相同獎勵，這些金額由特別預算支應，預計2月底前會撥款給醫療機構。

衛福部也提醒醫療機構，診治「自主健康管理」民眾時，應詢問接觸史，不得無故拒診。如有拒診情形，將依醫療法規定予以處罰。若需轉診採檢，請開立電子轉診單並通知當地衛生局。疫情艱困時刻，請國人團結抗疫，進入醫療機構全程戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。

(中時 )