美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）美國時間29日表示，面對中國挑戰，美方須在這些議題上傳達清楚且一致的訊息，亦要準備好採取行動，讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」。

香港經濟日報30日援引外媒報導稱，由美國國會成立的美國和平研究所29日邀請前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert OBrien）與蘇利文線上對談，象徵國安事務的交棒與傳承。

歐布萊恩首先指出，他們交棒給現任政府的首要重大議題就是中國；崛起的中國已成為美國頭號地緣政治挑戰，「而這將持續到下個世代」。至於美國應如何回應中國挑戰、捍衛自身利益與價值，蘇利文認為須採取四項主要作為。

蘇利文指出，第一是認知到北京正試圖說服外界，「中國模式」優於「美國模式」；中國領導人過去幾年亦不再用暗示，而是明白表示美國數十年來推崇的民主、市場經濟模式有其他替代方案。

蘇利文表示，第二是認知到與民主盟友並肩而行，美國能更有效推動自由、繁榮與公平社會的願景。他說，結盟不只能提供取得成果所需的籌碼，也能集結眾人聲量，大聲主張面對中國作為，「我們要起身捍衛特定原則」。

蘇利文還表示，科技是一切問題根源，重點在誰最終能在人工智慧（AI）、量子運算、生物科技、乾淨能源等未來關鍵新興科技領域取得領導地位。他強調，這不只要靠與盟友緊密合作，也須大筆投資美國國內相關產業。

蘇利文表示，美方還要準備好採取行動，並讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」。

(工商 )