魏如萱（waa wei）將於7月10日三度破蛋，舉辦「HAVE A NICE DAY」巡迴演唱會，1萬張門票今（30日）開票瞬間秒殺，當經紀人打訊息傳捷報，她第一個反應回「騙人」！還立刻回播電話不可置信說：「妳騙人！」看到網友哀嚎留言湧入，waa才相信事實，隨即也在社群網站發文：「Oh My Lor~我嚐到走紅的滋味了！我小巨蛋第一次秒殺耶！第一次耶！我是不是紅了！！！」又寫著：「你們好誇張，我剛剛還以為公司騙我，我現在要打電話給消防隊，開心到我頭上冒煙！！！」
(中時 )
魏如萱（waa wei）將於7月10日三度破蛋，舉辦「HAVE A NICE DAY」巡迴演唱會，1萬張門票今（30日）開票瞬間秒殺，當經紀人打訊息傳捷報，她第一個反應回「騙人」！還立刻回播電話不可置信說：「妳騙人！」看到網友哀嚎留言湧入，waa才相信事實，隨即也在社群網站發文：「Oh My Lor~我嚐到走紅的滋味了！我小巨蛋第一次秒殺耶！第一次耶！我是不是紅了！！！」又寫著：「你們好誇張，我剛剛還以為公司騙我，我現在要打電話給消防隊，開心到我頭上冒煙！！！」
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