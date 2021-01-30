彭秀珠有愛無礙，在伊甸基金會當志工。（余真華提供／羅浚濱新竹傳真）

曾是園區上班族的彭秀珠，1992年罹患「類風濕性關節炎」變成身障者，她並未被病魔打敗，陸續參加勞動力發展署勞工自動學習的各項訓練，勤奮學習第二專長，去年參加毛線編織班及創意皮雕染色班，勤奮學習的成績獲得優良獎的肯定。

彭秀珠說，罹病後2014年起，手部病變更嚴重，認識手工藝教學余真華老師建議她從「工作中復健」，因此先後參加勞動部人力發展署桃竹苗分署辦的創意毛線編織班、飾品創作班及創意皮雕班等各項職業訓練。

彭秀珠不諱言因病成為身障者後也曾喪志，但為了孩子，她必須監強地活著，和孩子快樂成長，參加職訓後，改變意念也改變了人生！

彭秀珠說，做手工藝需要「手腦合一」，經過不斷練習後，她原來不太聽話的手部， 逐漸能運用自如，頭腦也更清晰了！

她認真向學及不服輸的個性，創作成品每每在職訓結業時獲獎，更透過這些「勞工自主學習計畫」習得第二專長，將作成的皮帶、皮包、毛線圍巾及毛線披肩等，在家中客廳一角擺設販售，並接受「客訂產品」。

余真華老師說，彭秀珠發揮所學技藝，並會指導同為身障朋友DIY，簡易製作毛線織品及皮雕飾品，平日閑暇則到伊甸福利中心做志工，甚至還騎著電動輪椅車，幫獨居老人送愛心便當，勤奮學習之後再服務當志工，有愛無礙，成為殘而不廢典範。

(中時 )