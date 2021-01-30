漆藝大師彭坤炎（左）向縣長楊文科介紹（中）堆漆技藝創作的漆器，是「從無到有」的過程。（羅浚濱攝）

被譽為台灣漆藝第一人的彭坤炎，作品多次獲得日本漆藝大賞，去年的創作更獲選日本明治神宮「鎮座百年」奉納漆器，縣長楊文科日前到北埔造訪彭坤炎的「工藝之家」，了解堆漆藝創作過程，盛讚彭是「台灣之光」。

彭坤炎是國立台灣工藝研究發展中心2012年授證的第五屆「台灣工藝之家」，獨創堆漆技法，將堆漆由「工藝」提升至「純藝術」的地位，目前被登錄為無形文化資產技術保存者，多年來致力於技法傳承、推廣與教學。

彭坤炎說，他出生在是新竹南寮，因此不少創作多與大海有關，如「潮音」、「濤」等作品都曾在日本獲得大賞，去年創作的漆藝作品「包容」，獲選為日本明治神宮2020「鎮座百年」奉納漆器。

彭坤炎向縣長楊文科介紹堆漆技藝，從原料製造、用漆一層層堆疊到加入金箔等材料等，完全是「從無到有」的過程，並詳細說明獲獎藝品創作發想及命名的涵義。

彭坤炎表示，堆漆技法的作品都有原創性，他有責任傳承這項工藝，除傳授給兒子外，目前也開課教學，希望將漆藝之美和這項工藝文化發揚光大。

楊文科稱讚彭坤炎作品連連在日本獲獎，可稱是「台灣之光」，請文化局長李安妤持續努力推廣，讓民眾了解新竹縣有很優秀的漆器工藝。

(中時 )