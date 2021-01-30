2008年11月因涉前總統陳水扁國務機要費洗錢案而滯美不歸的前新光醫院副院長、也是扁家親信黃芳彥，29日經證實已在美舉槍自盡，震驚台灣各界。國民黨立委李德維表示，黃人生會走到這步，都是因為捲入扁家弊案害的；更直言陳要把黃從「通緝犯」洗成「抗煞英雄」，絕不是為了黃的身後哀榮，而是害怕大家因為黃之死，又重新關注扁家弊案，只好拚命轉移焦點，可謂「司馬扁之心，路人皆知」。

李德維昨日（29）在臉書發表文章《沒下文的弊案》，直言黃芳彥人生所以至此，就是因為捲入陳水扁家族弊案，才會潛逃國外，要被通緝直到2034年。結果，在悲劇上演的第一時間，陳水扁之子、高雄市議員陳致中說很久沒聯絡了，立刻切割；陳水扁則是發文哀悼，卻隻字未提昔日弊案，倒是搭上了近日「和平封院之亂」，大談黃在當年SARS期間，受命指揮抗煞專責醫院的往事。

李德維指出，陳水扁要把黃芳彥從「通緝犯」洗成「抗煞英雄」，是為了他身後哀榮嗎？其實「司馬扁之心，路人皆知」，就是害怕大家因為黃之死，又重新關注扁家弊案，只好拚命轉移焦點。

針對黃芳彥事件，李德維強調自己無意針貶亡者，但是對陳水扁父子一個「切割」，一個「帶風向」的態度深感不齒，「若不是沾染了你們這家人，黃芳彥斷不至於客死異鄉」。

對此，網友紛紛回應：「他是政客貪汙下悲劇」、「貪污的錢是不是應該追回」、「人死了，不代表無罪，只是沒有辦法對人執行。有罪貪瀆台灣人民錢，就是要追的」、「是為了誰，才會選擇這條道路呢？」「政客悲情的寫照」、「人生的選擇，蓋棺才能論定。不要看表面的東西，他們一夥的曾經，似心魔要背負一輩子的」。

(中時新聞網)