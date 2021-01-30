烏克蘭官方今天表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已簽署政令，對北京天驕航空產業投資有限公司（Skyrizon）實施制裁，這家企業試圖控制烏克蘭最大的航空航太公司。

路透社報導，美國和中國先前因烏克蘭的馬達西奇公司（Motor Sich）而爭論，美國反對中國投資人收購這家公司。這讓烏克蘭陷入兩難，因為烏克蘭一方面仰賴美國提供最多軍事援助，一方面也尋求與中國建立更深厚的商務關係。

如今烏克蘭對北京天驕實施制裁，包括凍結資產、限制貿易往來等，且不准把資金移出烏克蘭，為期3年，到2024年一月為止。

根據維基百科資料，馬達西奇公司是全球最大的飛機和直升機發動機製造商之一，也是烏克蘭唯一的飛機和直升機發動機和工業燃氣渦輪機製造商。

烏克蘭通訊社（Ukrainian News Agency）報導，制裁清單上除了北京天驕相關企業，還有控制北京天驕的北京信威集團。信威集團董事長王靖也在制裁之列。

在美國前總統川普任期之末，華府把北京天驕列入「軍事最終用戶」（MEU）清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機發動機等軍用品的公司。

記者尚未聯繫到北京天驕和中國駐烏克蘭首都基輔（Kyiv）大使館，無法得知回應。

北京天驕持有馬達西奇部分股份，但由於烏克蘭安全局（SBU）需要調查，股份於2017年被凍結。中國方面基於股份被凍結，向烏克蘭提出規模達35億美元的仲裁案。

美國大使館本月稍早聲明表示，北京天驕在烏克蘭的掠奪性投資和技術收購，具有轉移為中國軍事最終用途的風險，令人無法接受。

中國商務部則稱，美國「羅織各種理由藉口」，打壓中國海外企業，敦促華府糾正此前一系列錯誤做法。

(中央社)