林姓商人日前要到韓國做生意，金額高達台幣1500多萬，林不想用正常管道匯入，找上34歲自稱竹聯幫天蠍堂的陳姓大哥，林在台先將錢交給對方，接著搭機赴韓，在首爾接獲陳手下給予的5億5000多萬韓元，事後卻發現大部分都是假鈔，陳等人則紛紛失聯，讓林欲哭無淚。

事後林因地下匯兌是非法行為，且無憑無據，不敢聲張報警，萬華警分局日前追查1起網路詐騙案時，循線掌握陳嫌疑為幕後主使，並查出這起假鈔詐騙，除追查在逃的陳嫌，另將他的6名手下依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

警方調查，林男去年要到韓國做生意，有1500萬想透過地下匯兌運過去，後來找上陳男，講好林將錢交給陳，扣掉手續費後，到首爾就會有人將錢拿給林。

林抵達韓國後，陳的同夥約他在飯店大廳碰面，接著交給他1卡皮箱，內有5億5000餘萬的韓元，林在人潮眾多處不想開箱檢驗，拿至房間清點時，赫然發現只有數10萬韓元是真鈔，其他的全都是偽造。

林事後找人，發現陳等人全部失聯，因洗錢不敢報警，只能自認倒楣。

萬華警方日前追查陳男涉及的詐騙案件時，循線查出這個假鈔案，本月初陸續在雙北地區，逮捕陳的劉姓手下等6人，現正擴大追查在逃的陳姓大哥。

(中時 )