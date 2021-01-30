美國拜登政府上任10天，美中台關係進入新局。美國在台協會（AIT）前處長、陽明大學副校長司徒文今天表示，拜登政府至今已經分別對台灣跟中國做出相當大膽的舉動，對於拜登政府反制中國以及持續發展台美關係，他仍深具信心。

台灣安保協會今天舉辦「拜登時代下的台美關係展望」座談會，司徒文應邀發表專題演講。司徒文指出，台灣駐美代表蕭美琴正式受邀拜登總統的就職典禮，成為自1979年斷交以來第一位持官方邀請函參加就職典禮的駐美代表。這雖然並不是駐美代表首次出席美國總統的就職典禮，但過去都是由美國國會議員基於禮貌提出邀請。

針對中國的部分，美國印太司令部1月24日宣告，由「羅斯福號」率領的航空母艦打擊群已經進入南海伸張「航行自由權」。司徒文認為，這個行動代表美國對中共解放軍在前一天以轟炸機、戰鬥機大規模編成進入台灣西南防空識別區做出明確回應。

美國國務院在1月23日透過新聞稿提到美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選帶筆進行有意義的對話。」

司徒文指出，這篇新聞稿最後以「美國對台灣的承諾堅若磐石」做出強而有力的結論。在美國新政府上任之際，很難想像還能對於支持台灣一事做出更為強悍的聲明，拜登政府已經展現了絕佳的起步。

(中時 )