台南知名檢舉達人「蘇大媽」日前因大鬧診所被罰15萬，她苦哀求沒錢後，得檢察官通融分3期繳納，但檢方要求她不能再惡意提告；沒想到她日後仍不改習性、不斷濫訴，導致檢方忍無可忍，決定撤銷易科罰金，目前法院仍在審理中；據了解，若確定撤銷，蘇大媽將面對入監服刑5個月。

台南知名的檢舉達人蘇大媽去年底到台南某復健診所看診遭拒絕掛號，她一氣之下拿手機拍診所內的物理治療師，還不斷謾罵挑釁，遭警方逮捕後，被依違反《醫療法》「妨害醫事人員執行醫療業務罪」判處5個月徒刑，得易科罰金15.1萬元；事後她一改強硬態度，向檢方哭窮，希望能分期繳納。

台南知名檢舉達人「蘇大媽」遭罰15萬得分期繳納，沒想到她不改檢舉惡習，檢察官決定撤銷易科罰金，法院仍在審理中。（中時資料照）

檢方因此首開先例，讓蘇大媽可以分3期繳納，並與她約法三章「不得再濫訴、擾亂公署」。不過蘇大媽日後仍不改惡性，不斷惡意提告，讓地檢署不堪其擾，決定撤銷易科罰金，蘇大媽得知後向台南地院聲請異議，目前本案仍在法院審理中；據了解，若異議遭法院駁回，蘇就必須入監服刑。

蘇大媽在台南地方相當知名，過去就因屢屢檢舉而登上媒體版面，曾因濫用檢舉1480件，被判刑8個月，還遭宮廟罕見列為「不受歡迎人物」拒絕她到訪；她一貫手法就是挑釁對方，等對方動怒爆粗口時就錄影提告，若員警未依照她的指示做筆錄，她也會提告員警瀆職，造成警局、地檢署很大的負擔。

(中時新聞網)