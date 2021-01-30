國際獅子會300G1區舉辦新豐鄉寒冬送暖愛心公益活動，仰德高中餐飲科學生製作美味鳳梨酥，給大小朋友開心過年。（仰德高中提供／羅浚濱新竹傳真）

國際獅子會300G1區30日在新豐鄉中正堂旁廣場，舉辦新豐鄉寒冬送暖愛心公益活動，號召各公益團體提供米油及棉被等民生物資，提前為鄉內150名低收入戶賀年，仰德高中愛心也不落人後，出動學生發送愛心物資，參與社會服務。

縣府社會處長李國祿感謝國際獅子會300G1區會長們，長年關懷新竹縣的低收弱勢家庭，而自新冠肺炎情發生後，弱勢團體獲贈物資，相對減少很多，這項寒冬送暖愛心活動，真的是雪中送炭。

國際獅子會300G1區除發送民生物資和紅包給新豐鄉低收入戶外，並有糖尿病篩檢暨視力檢測，仰德高中具配合舉辦「仰德有愛-寒冬送暖」活動，由學生發送愛心物資給低收戶做社區服務外，餐飲科學生事前製作美味鳳梨酥，電子商務科學生則製作可愛鑰匙圈，讓大小民眾開心過好年。

仰德高中校長甘能賓希望學生透過社區親身服務與鄉民互動，培養關懷社會及感恩惜福，發揮一技之長外，更能秉持「仰德人」的服務學習精神，真正落實生活及品格教育。

(中時 )