民進黨台北市黨部主委補選明天（31日）登場，民進黨前黨主席卓榮泰今在臉書表示，「我要為吳怡農投這一票！」

他說，這次民進黨台北市黨部主委的選舉有點不一樣。為了廣納英才，中執會通過參選黨部主委，可不受現行須入黨兩年的限制；但是吳怡農卻需要有投票權的台北市黨員替他多投一票。

他說，重點來了，吳怡農是不是一位可以勝任未來主委工作的候選人？從去年立委選舉的表現、選後誠懇的謝票、創設壯闊台灣協會關心國安議題的努力、決定參選主委前的深思熟慮、登記參選後的謙虛拜訪黨內先進同志、並提出加強社會對話及爭取不同族群的工作規劃，都顯示他已經充分的做好準備。

他強調，所以，1／31週日，請求本黨台北市的黨員同志，踴躍出來多多為吳怡農投下支持黨務改革的一票！每一票都是未來吳主委改革的力道。

蔡英文總統今天出席民進黨青年部出席「民進黨青年部『國務青行動計畫』成果發表及授證」致詞時表示，她交給青年部最大任務就是，地方黨部要有半數以上的主委都要在四十歲以下。

這次同額競選台北市黨部主委的吳怡農剛好是40歲，目前民進黨22個縣市黨部中，除了連江縣主委李問31歲、新竹市黨部主委陳建名36歲，不意外將篤定當選的台北市黨部主委吳怡農40歲，民進黨距離蔡總統還有8個縣市黨主委的目標。

由於疫情加上是補選、同額競選，投票率將不高；吳怡農日前也舉當時民進黨前主席卓榮泰參與補選時，縱使有一個對手，投票率也僅有1成69的狀況表示，有競爭都不到2成，這次沒有對手投票率恐怕會更低。

(中時 )