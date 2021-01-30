指揮官陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為

國內今日新增1名死亡案例，為案863護理師家庭群聚，患有慢性病的8旬婦人（案907），也是護理師的婆婆。截至目前，國內共累計8人死亡。由於一家7口中有6人染疫，剩下一位女兒因安全起見也先待在醫院，所以全家無人可替奶奶辦理後事。指揮官陳時中說，部桃會全力協助處理後事。

案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，簽署DNR後，於昨晚11點58分死亡，研判死因為新冠肺炎。

陳時中表示，婆婆的後事部桃會全力協助，也會提供心理輔導，這個情況對全家的壓力都很大。他表示，今日的本土案例是不希望發生的，但是可以預料到的，對整體疫情的評估沒有升級。

陳時中表示，我們不希望有人死亡，有相當的年紀，不急救，很惋惜，不過這也是必須面對的問題，上一次是案197，死亡時間是5月10日，也隔了8個多月，不過我們死亡數還是低的，台灣的醫療照顧非常好，他自己也是在今天清晨得知的。

對於婦人的大體，陳時中表示會火化，依據《傳染病防治法》第五類傳染病的規定來處理，後續還有相關的事宜，桃醫會幫忙做。

(中時新聞網)