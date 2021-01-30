美國航母羅斯福號航母戰鬥群（USSTheodore Roosevelt）日前經台灣南端巴士海峽，至南海做例行性訓練，大陸接連兩天派大批軍機進入我西南空域做為回應。據外媒報導，共機是在模擬攻擊航行於鄰近海域的美國羅斯福號航空母艦。對此，中華戰略學會研究員張競今(30日)在臉書分析，「海峽海空較勁，目前都是靠張嘴」。

張競在臉書寫下，英國《金融時報》報導解放軍機在美艦羅斯福號航經台海周邊時，曾經被偵知針對羅斯福號航艦模擬鎖定與發射反艦飛彈，假若對比美國《富比士》雜誌在此報導前，所刊出另篇評論指出共軍需要上百架戰機才能突破美航艦空防，請問您會有何聯想？您是否想過背後有隻手在操控？

張競指出，《金融時報》本身並不具備監聽H-6戰機內部或對外通話的設備與能力，報導所稱cockpit conversations(駕駛艙對話)應當是指飛行員對外通話，而非使用機內通話系統對組員通話；而監聽此等對外通信是專業通信情報截收單位才具有之作業能量，「換言之，《金融時報》是被『餵』了一項資訊，所以才會產出這份報導」。

至於，為何是要將此項資訊餵給《金融時報》？張競直指，其實原因非常簡單，因為這個媒體，記者採訪與編輯審稿都有其專業水準，因此若是要打資訊戰放話，就必須運用這種檔次的媒體，不能找出小報，也正因為《金融時報》有此水準，所以才會成為資訊戰必須掌握運用兵家必爭之地，也因該報獲得資訊後，必然會開始多方查證，甚至會自大陸相關資訊管道進行查證。

不過，張競認為問題癥結在於，共軍飛行員在海峽南部空域飛航活動，早就知道空中對空與對地通話，必然會被截收，為何明明未曾實際進行戰術運動，啟動相關偵搜裝備獲取目標資料，完成目標運動分析與射控解算，卻刻意大剌剌地通話，存心將話說給大家聽，究竟葫蘆內是在賣什麼膏藥？

張競認為，刻意釋放訊息再觀察媒體報導，可以讓資訊戰幕僚掌握傳播路徑與媒體生態，更可以作為判斷媒體人員智商的參考；而所有刻意投送所「餵」資訊，通常都是從這種「君子可以欺之以方」的媒體當作起始點，其實後續看到美軍透過《路透社》在降溫中。

但張競分析，「海峽海空較勁，目前都是靠張嘴」，不論是正式以阿Q精神聲稱「廣播驅離」，或是出現在大陸網上無法證實之飛行員回罵，現在再加上這個能夠用戰術資料鏈路傳輸之指令，卻刻意在語音通訊波道上出現，「其實從另一個方向來看，嘴上叫叫總還是真正開打，搞到頭破血流好些吧？」

(中時新聞網)