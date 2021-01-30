前女F4成員劉樂妍在2018年九合一大選前，減租1000元利誘房客投票給台北市議員羅智強，涉違反《選罷法》遭起訴，不過台北地院開庭三次皆未出庭，被下最後通牒若7天沒出面說明，不排除發佈通緝，未料竟又傳出開直播怒斥健身教練「我弄死你啊，你是沒被女人打過是吧？」再次引發網友議論。

劉樂妍表示在健身房直播時，有個教練以為早已經結束直播，便直接公開講出她體重數字，當下讓劉樂妍嚇的連忙制止，接著難掩怒火怒嗆：「你在大庭廣眾之下講我的體重？我弄死你啊！你是沒被女人打過是吧？直播呢！！！」而教練也被她這麼一吼嚇得跑走，這一喝止也讓關鍵數字沒被講出來，不然實際體重就要昭告天下。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

此外劉樂妍表示經過一間賣烤串的小賣部，才講出：「我也好想吃烤腸喔」，就立刻被老闆娘打臉：「妳不是在減肥嗎？我看妳也不胖啊，妳現在多少斤呀？」此時這間小賣部裡面還坐著兩位男性顧客，讓她當下只想找地洞鑽下去，並崩潰表示：「你們為什麼都這樣子，我不要面子的嗎？」由此可見體重和年齡是女人的秘密，這句話套用在劉樂妍身上一點也沒錯。

對此網友也紛紛留言：「這些人真是的，人家哪隻脚不疼他們不踩哪一隻」、「為什麼總要纠结體重呢？活在别人的眼光裡，這樣真的好累」、「就實話實說，80斤，不就沒事了」。

(中時新聞網)