部桃護理師一家7口6染疫，院內感染關係圖曝光。（指揮中心提供）

部桃群聚感染擴大！指揮中心今公布新增4例本土個案，為確診護理師（案863）的同住家人及住在12A病房病患案889的就醫接觸者。其中該確診護理師一家7口已有6人染疫，該起群聚目前累計19人確診、其中1人死亡。

10B護理師（案863）確診後，指揮中心在1月19日宣布其丈夫（案864）與在摩斯漢堡工作的女兒（案865）確診，今（30日)指揮中心公布新增4例本土，其中有3例為確診護理師的婆婆（案907）、女兒（案909）以及公公（案910)，因此研判為一起家庭群聚案。

確診護理師的婆婆（案907）有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚11點58份死亡，研判死因為新冠肺炎。

而確診護理師的女兒（案909）與公公（案910）被匡列為密切接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診。

我國截至目前累計有909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡（案863護理師的婆婆）、823人解除隔離、78人住院隔離中。

【現場直播】指揮官陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為。（中時新聞網）

(中時新聞網)