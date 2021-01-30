國泰世華銀行目前已提醒客戶不要點選偽冒簡訊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查歹徒詐騙作案手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

各地警方近日都接獲民眾報案稱，收到偽冒國泰世華網銀的釣魚簡訊，內容：「【國泰世華】您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，誘使被害人至假網銀登入頁面中輸入真實網銀的帳戶及密碼，詐騙集團即據此惡意連結、盜用被害人銀行帳戶，將款項轉帳至人頭帳戶，造成被害人財物損失。

刑事局統計，自1月27日至29日止，全國警察機關受理「涉及國泰世華之釣魚簡訊(惡意連結)」檢舉案83件，被害人帳戶遭盜用之報案21件、財損金額逾300萬元，且案件數持續增加中。

國泰世華目前已於官網及APP上宣導相關資訊，如「不會主動請您登入網路銀行綁定用戶資料」、「若收到假借本行名義或來路不明之簡訊訊息，切勿相信或點選連結，以維護您的權益」、「如您近日已於可疑網址輸入網路銀行的用戶代號及網銀密碼，建議您儘速進行更改」等防詐訊息，但警方提醒，該銀行客戶應盡速向金融機構查詢，以確認帳戶是否發生異常交易情形；如已遭盜用，速至鄰近警察機關報案。

刑事局呼籲，如收到假冒銀行、郵局等金融機構名義或來路不明之簡訊，切勿相信或點選連結，並注意核對所附網址列是否正確，以Google Chrome瀏覽器為例，若發現網路釣魚(惡意)網站，可將網址提交至「Google回報詐騙網頁(https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=zh-Hant)」進行審核及封鎖，以防再有民眾被害。

(中時 )